تلاوات رائعة وصورة للحرم 24 ساعة .. تردد قناة قرآن السعودية 2024 على النايل سات والقمر الصناعي عرب سات

تردد قناة قرآن السعودية، هي واحدة من القنوات الدينية التي تعرض تلاوات متنوعة لمجموعة كبيرة من القراء بصورة مستمرة ونظراً لأن القناة أعلنت عن تغيير التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة الكثير من المهتمين بالاستماع إلى القرآن الكريم يبحثون بصورة مستمرة عن التردد الخاص بهذه القناة حتى يستمتعوا بالقراءة العطرة التي تتداول على شاشتها ولذلك سوف نتعرف بالتفصيل على تردد القناة.

تردد قناة قرآن السعودية

‏قناة قرآن السعودية هي واحدة من القنوات الدينية التي تبث محتواها بشكل مباشر من مكة المكرمة من الحرم المكي يتم من خلال القناة الاستماع إلى أصوات شيوخ الحرم المكي والاستماع إلى الآيات القرآنية بأصوات مريحة للنفسية، ولذلك يرغب عدد كبير جداً من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالحصول على تردد هذه القناة للاستماع إلى هذه الأصوات الرائعة والعزبة التي تتلوا آيات القرآن الكريم، وتم تأسيس القناة من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولذلك فهي قناة حكومية ويتم إدارتها من قبل سليمان العيدي، وتقدم القناة محتواها على مدار اليوم بدون انقطاع.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة : 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب : أفقي .(H)

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.

تردد القناة علي العرب سات

‏تقدم القناة محتواها الرائع وهو نقل مباشر لجميع الصلوات وتلاوات الحرم المكي بصورة مباشرة إلى العالم كله تجعلك هذه القناة تشعر بالراحة والهدوء عند الاستماع إلى جميع هذه القراءات الخاصة بالقرآن الكريم وتحرص على متابعتها على جميع الأقمار الصناعية: