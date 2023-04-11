يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة مواعيد الصلاة للتجهيز لها، وتشير تلك المواقيت إلى المساجد التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، تمكن المساجد والجوامع من إقامة صلاة عيد الفطر بصورة آمنة للحضور، نقدم لكم موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 2023-1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 2023-1444

تم تعيين موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى التوقيت المحلي لأم القوى، حيث ستكون في جميع المصليات والجوامع المجاورة بعد شروق الشمس بفترة قدرها ربع ساعة. وستكون صلاة عيد الفطر في هذا الزمان كالآتي

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض هو الساعة 5:32 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر في مدينة جدة يكون عند الساعة 6:07 صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة هو 06:04 صباحاً، بينما في المدينة المنورة يصل إلى الساعة 6:01 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر في مدينة الطائف يكون في الساعة 6:02 صباحًا.

وقت صلاة العيد في مدينة الدمام يحدث عند الساعة 5:16 صباحًا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر في السعودية

إجازة عيد يسمونها “أيام العيد”، وهي فترة يأخذ فيها العاملون إجازة للاحتفال بعيد الفطر المبارك. وتشهد المملكة خلال هذه الفترة حركية كبيرة في سوق التسوق والسياحة، إضافة إلى تبادل التهاني والزيارات بين أفراد المجتمع، 21 أبريل 2023، ستبدأ سلسلة من الأحداث المميزة التي ينتظرها الجميع، وستستمر هذه الأحداث على مدار أربعة أيام توفر فرصًا للاستمتاع بالفعاليات المختلفة حيث سيتم إغلاق المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة والمدارس اعتبارًا من ذلك التاريخ. يشير شهر أبريل إلى العودة إلى العمل الرسمي في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية

صلاة عيد الفطر هي عبادة مهمة في الإسلام، فهي من السنن التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحظى بأجر وثواب كبير. وإذا فاتت صلاة العيد لأحد المسلمين، فيمكن له أن يقضيها في أية يوم من أيام العيد، سواء صلى بمفرده أو جماعة. وفقًا للأزهر الشريف، فإن قضاء صلاة عيد الفطر متاح طوال باقي يوم العيد.