اتفرج ببلاش.. نزل حالاً تردد تردد قناة MBC مصر الجديد على النايل سات واستعد لمشاهدة باقة جديدة من أجمل المسلسلات في موسم رمضان 2024
في كل عام بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن تردد قناة إم بي سي مصر وهي إحدى أشهر القنوات المعروفة في الوطن العربي ونجد أن هذه القناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والرياضية والدينية والفنية، كما أنها تبث على شاشتها جميع المسلسلات الجديدة خاصة خلال شهر رمضان المبارك والتي ينتظرها الكثير من المشاهدين من العام للعام كما أنها الناقل الحصري لبرنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، والمميز في هذه القناة أنها مجانية تماما وغير مشفرة متاحة على الأقمار الصناعية المختلفة وفي هذا الموضوع، ومن خلال موقعنا نذكر لكم التردد الجديد لقناة إم بي سي مصر على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة إم بي سي مصر 2024
تعتبر قناة إم بي سي مصر هي من أفضل القنوات الفضائية التي لها شعبية كبيرة جدا خاصة في قلوب المشاهدين من الدول العربية ونجد أن هذه القناة تعمل دائما على تحسين جودة البث لتقدم محتواها دون أي تيسويس أو انقطاع على مدار 24 ساعة بصورة مجانية تماما وبالنسبة للترددات الجديدة للقناة فقد جاءت على النحو التالي:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12015
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الرمز: 27500
- التصحيح: ⅚
القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11919.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- الجودة: إتش دي.
طريقة ضبط تردد قناة إم بي سي مصر 2024
حتى نقوم بطاقة تردد قناة إم بي سي مصر على جهاز الاستقبال لدينا الأمر يتطلب فقط إتباع بعض الخطوات كالتالي:
- الخطوة الأولى نستخدم جهاز الريموت كنترول حتى يتم الوصول إلى القائمة الخاصة بجهاز الرسيفر بالضغط على أيقونة Menu.
- الخطوة الثانية يكون هناك عدة خيارات في القائمة التي تظهر على الشاشة نختار منها أيقونة التركيب أو الضبط اليدوي للقنوات Manual Installation.
- الخطوة الثالثة نقوم بتحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ويتم إدخال معلومات القناة وفقا لما تم ذكره بالأعلى.
- الخطوة الأخيرة يتم الضغط على خيار بحث وبعد تحميل القناة يتم الضغط على خيار حفظ أو موفق.