موت وخراب بيوت.. ارتفاع كبير في أسعار السجائر اليوم الاثنين 2024/2/12 في السوبر ماركت والاسواق

شهدت أسعار السجائر اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ارتفاعاً جديداً بنحو 11 جنيه، حيث زاد ثمن سجائر مارلبورو وأيضاً الأنواع الأجنبية، وجاء ذلك بعد إعلان شركة فيليب موريس بارتفاع أسعار التبغ المسخن بها HEETS, TEREA وكذلك باقية الأنواع التقليدية مثل LM، كما صرحت الشركة بأن الأسعار موضحة بكل أمانة على عبوات المنتجات، فمن خلال الباركود الملصق على العبوة يتمكن المستخدم من الإطلاع على سعرها الحقيقي.

أسعار السجائر اليوم

سجلت أسعار السجائر اليوم الاثنين زيادة جديدة ببعض الشركات، حيث علق رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن سبب ارتفاعها هو الرسوم الجمركية الخاصة بالشحن في البحر الأحمر، كما دعت شركة فيليب موريس بمصر بائعين التجزئة والموزعين الالتزام بالأسعار الجديدة التي تم إعلانها، ووفقاً للزيادة الجديدة فإن سعر السجائر الأجنبية ومارلبورو جاء كالتالي:

سعر سجائر مارلبورو بجميع أنواعها 79 جنيه للعبوة بدلا من 69 جنيه.

سعر عبوة سجائر مارلبورو كرافتد 69 جنيه بدلا من 59 جنيه.

أما سعر سجائر LM الجديد 85 جنيه بدلا من 74 جنيه.

وصل سعر سجائر ميرت بعد الزيادة الجديدة إلى 85 جنيه.

ثمن عبوة التبغ المسخن Selections heets فقط 64 جنيه بدلا من 65 جنيه.

بينما بلغ سعر التبغ المسخن HEETS Dimensions إلى 64 جنيه بدلا من 56 جنيه.

وصل سعر عبوة التبغ المسخن TEREA إلى 64 جنيه بدلا من 56 جنيه.

أسعار سجائر الشرقية للدخان

طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة على السلع التي أقرها مجلس النواب خلال العام الماضي أعلنت مؤسسة الشرقية للدخان عن زيادة في العبوات الجديدة، وفيما يلي الأسعار: