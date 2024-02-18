سلي عيالك بأغاني لولو .. تردد وناسه كيدز فبراير 2024 وخطوات إضافة القناة على جهاز الاستقبال

تردد وناسه كيدز فبراير 2024 تعتبر قناة وناسة من القنوات المميزة لجميع الأطفال في كل مكان، وهذا بفضل المحتوى الممتع الترفيهي الذي تقدمه للأطفال، حيث أنها تبث الأغاني التي تحتوي على محتوى تعليمي للأطفال، مثل تعليمهم كيفية احترام الآباء والأمهات ومساعدتهم، بالإضافة إلى التعرف على العادات والتقاليد، والأمور الدينية، لذلك فإنها تحظى بنسب عالية من المشاهدة، ولكن يرغب الجميع في التعرف على التردد الحديث للقناة من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتوى القناة بجودة عالية.

تردد وناسه كيدز فبراير 2024

أطلقت قناة وناسة كيدز تردد حديث من أجل بث الاغاني والمحتوى الترفيهي والكوميدي عبر شاشتها بأعلى جودة وبدون تقطيع، لذلك فإن الجميع يمكنهم مشاهدة القناة من خلال تحميلها على القمر الصناعي النايل سات، وذلك عبر التردد الحديث لها كالآتي :

اسم القناة : وناسة كيدز

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة : 11740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

يمكن مشاهدة قناة وناسة كيدز بأعلى جودة صوت وصورة، والاستمتاع بالأغاني والمحتوى التعليمي المسلي للأطفال، وذلك من خلال تحميل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال الآتي :

اسم القناة : وناسة كيدز

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة : 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

محتوى قناة وناسة كيدز

تعمل قناة وناسة كيدز على بث محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال على مدار اليوم، وذلك من خلال الأغاني التي تعمل على تعليمهم كيفية أن يقوموا بتنظيف الغرفة و احترام الآباء، وأيضا مساعدة الآخرين، كما أيضا تعلمهم الأمور الدينية وعدم الكذب، وذلك من خلال شخصيات محبوبة يعشقها الأطفال.