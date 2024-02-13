“إحذرررر وخلي بالك هتتسحب منك“ 9 أخطاء تسبب سحب الوحدات السكنية 2024 من المواطنين

صرح وزير الإسكان والتعمير الدكتور عاصم الجزار عن توفير وحدات سكنية لجميع المواطنين والتي تتميز بأسعارها المتوسطة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى، ولكن يجب العلم أنه في بعض الحالات تتعرض لسحب الوحدة منهم أو دفع غرامة أو تؤدي إلى دخول السجن، لذلك يجب تجنب تلك الأخطاء وسوف نوضحها لكم من خلال مقالنا.

أخطاء تسبب سحب الوحدات السكنية من المواطن

صرحت وزارة الإسكان والتعمير مجموعة من التحذيرات التي يجب تجنبها حتى لا تتعرض لدفع غرامة أو الحبس، ومن أبرزها: