“هتملى جيوبك فلوووس”.. فكرة جهنمية لسحب فلوس من ماكينه الصراف الآلي ATM بدون فيزا في 10 ثواني فقط .. هتندم لو مجربتهاش!!

يواجه بعض المواطنين مشاكل عندما يفقدون بطاقاتهم البنكية أو ينسونها أثناء زيارة ماكينة الصراف الآلي ولكن هناك طرق بديلة يمكنهم من خلالها السحب من الماكينة حتى ولو بدون بطاقة ، يمكن للمواطنين استخدام تطبيقات البنوك المحمولة للقيام بعمليات السحب النقدي دون الحاجة إلى بطاقة الصراف الآلي وتتيح بعض هذه التطبيقات خيار السحب النقدي بدون بطاقة الذي يتيح للمستخدمين إجراء عمليات سحب نقدي عن طريق توليد رمز مؤقت يتم استخدامه في الماكينة.

طريقة لسحب الفلوس من الماكينة ATM بدون فيزا

كما يمكن لبعض البنوك توفير خدمة التحويل النقدي عبر الهاتف الجوال، حيث يمكن للمستخدمين توليد رمز مؤقت من التطبيق المصرفي على الهاتف واستخدامه في الماكينة الصراف الآلي لسحب الأموال، وبعض البنوك توفر خدمة OTP للمستخدمين حيث يمكن توليد رمز مؤقت واحد للسحب النقدي من الماكينة الصراف الآلي دون الحاجة إلى البطاقة، وفي بعض الدول يمكن استخدام بطاقة الهوية الوطنية كبديل لبطاقة الصراف الآلي للقيام بعمليات السحب النقدي من الماكينة وأيضا في حالات الطوارئ يمكن للمستخدمين الإتصال بخدمة العملاء للبنك وطلب إصدار رمز مؤقت للسحب النقدي من الماكينة دون الحاجة إلى البطاقة.

طريقة سحب الأموال من ماكينة ATM عبر المحفظة البنكية

تمتاز هذه المحفظة الذكية بتوافرها على الهواتف المحمولة مع الحاجة إلى أن تكون الهواتف ذكية أو تحتوي على تطبيق خاص بالبنك المعني حيث يتم استخدام هذا التطبيق لوضع الأموال الخاصة بالمستخدم في المحفظة الذكية بالإضافة إلى ذلك تتوفر المحفظة الذكية على خدمة إنستا باي التي تعتبر واحدة من التطبيقات الشهيرة في مصر والتابعة للبنك المركزي، مما يتيح للمستخدمين إمكانية إجراء عمليات مالية متنوعة بسهولة وأمان و تعتبر هذه المحفظة الذكية حلاً مريحًا وموثوقًا لإدارة الأموال والقيام بالمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول في أي وقت وفي أي مكان.