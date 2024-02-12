ضحايا رامز جلال رمضان 2024.. مشاهير كرة وفن ضمن ضحايا برنامج “رامز قفل اللعبة”

يبحث آلاف الأشخاص الآن على ضحايا رامز جلال رمضان 2024 بعد اقتراب شهر رمضان، حيث يعد ضحايا برنامج “رامز قفل اللعبة” أحد أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرون بعد اقتراب الشهر الرمضاني الكريم الذي لم يتبقي عليه إلا أياما معدودة والذي عودنا رامز جلال خلاله تقديم برنامج مقالب جديد ومختلف عن العام الذي سبقه عند مدفع الإفطار، وقد اختار رامز ذلك الموعد لضمان وجود الجميع داخل المنزل في هذه اللحظة مما يضمن للبرنامج أكبر نسبة مشاهدات ممكنة.

ضحايا رامز جلال رمضان 2024

مازل محرك البحث جوجل يتعرض لأسئلة عديدة حول ماهي فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024، والجميع يحول استنتاج فكرة البرنامج من خلال اسمه “رامز قفل اللعبة” فالبعض فسر ذلك بأنه الموسم الأخير لرامز في برامج المقالب بعدما استطاع قفل اللعبة واستهلك كل المقالب الممكنة، والبعض الأخر فسر ذلك بأنه مجهز مفاجأت ضخمة لجمهوره عن طريق استضافة نجوم عالميين مثل كرستيانو رونالدو وغيره وخاصة أن النجم البرتغالي الآن موجود في المملكة العربية السعودية التي تستضيف البرنامج خلال السنين الماضية، ولم يعلن بعد فكرة برنامج رامز جلال الجديد الذي يترقبه الملايين من المصريين والسعوديين وغيرهم من الأشقاء في جميع الدول العربية.

ضحايا رامز قفل اللعبة 2024

لم تعلن بعد حتى هذه اللحظة فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” من قبل الفنان المصري رامز جلال ولكن هناك بعض الأسماء قد سربت بالفعل عبر السوشيال ميديا وهي كما يلي: