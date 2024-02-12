مبروكـ.. نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق دور اول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم
تمت مراجعة واعتماد نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق، وذلك من قبل الوزارة وتم الإعلان عن نسب النجاح ينتظر الجميع بفارغ الصبر نتائجهم، والبعض لا يعرف، كيفية استخراج النتيجة الاعداديه، لذلك، سوف نقوم بتقديم لكم الكثير من المعلومات حول هذه النتيجة، بما في ذلك موعد إعلان النتيجة وطريقة الحصول، عليها إلكترونيًا، كما نتمنى للجميع النجاح.
موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق
تم تقديم العديد من التقارير والمعلومات الواردة حول نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق، وتشمل هذه التقارير معلومات حول موعد الإعلان عن النتائج وتفاصيل أخرى ذات صلة، حيث يتساءل الكثير من الناس اهتماما ت كثير وتساؤلًات كذلك حول كيفية معرفة النتيجة الخاصة بهم في هذا الامتحان، من المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج خلال الساعات القادمة، وهذا يعني أنه يتعين عليكم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستخراج نتيجتكم في أقرب وقت ممكن.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق
يرغب جميع طلاب المرحلة الإعدادية، من بينهم طلاب الصف السادس، في معرفة نتائج السادس الاعدادي 2024 العراق، فور إعلانها وذلك للتخلص من حالة القلق الناتجة عن عدم التأكد، كما يرغب الجميع في معرفة كيف كانت نتائجهم بعد جهودهم المبذولة طوال الفصل الدراسي، لذلك، توفر البوابة الخاصة بالتعليم الأساسي خدمة النتائج الإلكترونية وإليكم الخطوات اللازمة للوصول إليها:
- في البداية يجب على جميع طلاب النقر هنا الوصول إلى واجهة البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم.
- بعدها عندما تظهر الصفحة أمامكم، ستجدون حقلين للإدخال، الأول لاسم الطالب والثاني لرقم الاختبار.
- بعد ذلك قم بإدخال هذين الحقلين وأكملوا بتحديد الصف الدراسي الخاص بكم.
- بعدها بمجرد الانتهاء، انقروا على زر “استخراج النتيجة”.
- أخيراً، انتظروا حتى تظهر بياناتكم على الواجهة، ثم قوموا بمراجعتها بعناية.