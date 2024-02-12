قدم حالا.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

أطلقت وزارة القوى العاملة رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 خلال الأيام السابقة، حيث أثار الموضوع جدلاً كبيراً بين أفراد الشعب وبالأخص محدودي الدخل، ونظراً للظروف القاسية التي تمر البلاد بها ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري قامت الوزارة بطرح تلك المحنة، حيث يتم التسجيل فيها عبر الإنترنت بعد استيفاء الشروط التي أقرتها الوزارة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024

أتاحت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة القوى العاملة رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024 إلكترونياً، ويأتي ذلك في إطار التسهيلات والتيسيرات على المواطنين، ففي حالة ثبوت المتقدم بأحقيته لذلك الدعم المادي يتم صرف 1000 جنيه على مدار 3 شهور متتالية، وتتمثل خطوات التسجيل في النقاط التالية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا .

اختيار برنامج منحة العمالة الغير منتظمة.

تسجيل بيانات الراغب في الحصول على المنحة، والتي منها رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف.

رفع صورة البطاقة الشخصية.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وفرت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في المنحة، ولكي يتم إجراء ذلك يرجى اتباع التالي:

الولوج إلى بوابة القوى العاملة .

إدخال رقم بطاقة الشخص المستعلم.

النقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

الانتظار لحين ظهور حالة الطلب المقدم.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

من أجل تحقيق مبدأ اذلعدالة الاجتماعية تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط من أجل الاستفادة من هذا الدعم المادي، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: