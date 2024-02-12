“جهز ورقك هتاخد شقة“ شروط وأسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024 || موعد التقديم

يتساءل عدد كبير من المواطنين عند موعد فتح التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي عبارة عن وحدات سكنية مدعمة والتي يتم منحها للمواطنين محدودي الدخل بأسعار متوسطة وبنظام دفع على شكل أقساط الذي يستمر لعدة سنوات، يجب العلم أن تلك الوحدات تكون كاملة المرافق والخدمات، وذلك من أجل توفير محل سكني لهم التخفيف من الأعباء الاقتصادية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد فتح التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إطلاق تلك الوحدات بداية من شهر مارس 2024، كما نقلت أن تلك الوحدات متوفرة في ما يقارب نحو 9 مناطق مختلفة داخل مختلف المحافظات، يجب العلم أن مساحة الوحدات تتراوح ما بين 75 متر وحتى 90 متر.

أسعار الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير المصرية أن أسعار الوحدات تبدأ من 184.000 جنيه مصري وتصل حتى 400.000 جنيه مصري، وذلك يتوقف على حسب مكان الوحدة ومساحتها بالإمكانات الخاصة بها، يجب العلم أنه يتم التقديم على الوحدات بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بصندوق دعم الإسكان الاجتماعي، أو من خلال مكتب البريد المصري.

شروط التقديم على الوحدات السكنية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الوحدات، والتي تكون كالتالي: