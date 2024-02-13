وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٤ بعد رفع الحد الادنى للاجور ٦٠٠٠ بنسبة ٥٠٪ .. شوف قبضك بقى كام؟

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مجموعة قرارات جديدة بمثابة حماية اجتماعية للمواطن المصري وجاءت القرارات الجديدة متضمنة زيادة الأجور والمرتبات بقيمة تصل إلى 6000 جنيه بشكل شهري أي بنسبة 50% من إجمالي الحد الأدنى السابق والذي كان يقدر بمبلغ 4000 جنيه شهرياً ومع رغبة بعض المواطنين في معرفة جدول المرتبات الجديد، نقوم بتوضيح جميع التفاصيل في السطور المقبلة.

جدول المرتبات الجديد

جاء جدول المرتبات الجديد بالدرجة الوظيفية عقب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى قيمة 6000 جنيه وزيادة قيمة الدرجات الوظيفية ما بين 1000 و 1200 جنيه، فجاءت الرواتب كالتالي:

تقدر رواتب الدرجة الوظيفية الممتازه أو ما يعادلها بقيمة 12 ألفاً و 200 جنيه.

بينما تقدر قيمة رواتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بمبلغ 10200 جنيه.

يبلغ راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها قيمة 9200 جنيه.

تقدر الدرجة الأولى أو ما يعادلها بمبلغ 8200 جنيه.

أما بالنسبة للدرجة الثانية فتقدر بمبلغ 8000 آلاف جنيه.

يقدر راتب الدرجة الثالثة بمبلغ 7500 جنيه.

بينما تبلغ رواتب الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

رواتب الدرجة الخامسة تقدر بمبلغ 6500 جنيه.

أما بالنسبة لرواتب الدرجة السادسة فتبلغ 6000 جنيه.

قرارات مهمة من الرئيس السيسي

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنسبة تقدر بـ 15% لعدد 13,5 مليون مواطن مصري، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%.

كما وجه الرئيس بصرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والأطباء والتمريض، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 8 1 مليار جنيه كزياده إضافية لأجور المعلمين بالتعليم ما قبل الجامعي حيث تتراوح قيمة الزيادة ما بين مبلغ 325 جنيهاً إلى مبلغ 475 جنيها، إلى جانب تخصيص 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية وذلك لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.