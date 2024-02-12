ما هو موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024؟.. وكم سيكون عدد أيام الإجازة في القطاعات العامة والخاصة

ينتظر معظم العرب المسلمون بمختلف أعمارهم إعلان موعد عيد الأضحى من قبل الهيئات الفلكية الموثوقة بفارغ الصبر، حيث يعد عيد الأضحى من أهم الأعياد الإسلامية، ويحتفل به جميع المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث يقومون بإحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم لتضحية ابنه إسماعيل لله تعالى، يتزامن ذلك مع تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالعيد، التي يشارك فيها المسلمون جميعاً، وقد تم بالفعل الإعلان عن الموعد الرسمي للعيد من قبل الهيئات الفلكية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الموعد بموثوقية تامة وبعض المعلومات الإضافية، فتابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

ما هو موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024

يعرف عادةً بأن عيد الأضحى يبدأ بيوم عرفة، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، في هذا اليوم، يصوم المسلمون والمسلمات في جميع أنحاء الوطن العربي، مع إكثار الصلوات والدعاء، طالبين من الله مغفرتهم لذنوبهم ونجاة آخرتهم، تم الإعلان عن موعد عيد الأضحى للعام القادم، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، مما يعني أنه لا يتبقى سوى 125 يوماً على هذا الحدث المهم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2024

تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتحديد أيام الإجازة المرتبطة بعيد الأضحى، وتم اتخاذ هذا القرار بعد الإعلان عن موعد عيد الأضحى، تم الإعلان بأن جميع العاملين والطلاب سيحصلون على إجازة تمتد لمدة تصل إلى خمسة أيام متتالية، مع إمكانية تقليصها إلى ثلاثة أيام فقط في القطاع الخاص، ومن بين الأيام الثلاثة يشمل يوم وقفة عرفة.