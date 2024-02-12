شوف ماتش النهاردة تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد على النايل سات

من اكثر المواضيع بحثا حول مواقع التواصل الإلكترونية مؤخرا هو البحث عن معرفة التردد الجديد بقناة بي ان سبورت الرياضية حيث تعد هذه القناة واحدة من افضل القنوات التي تبث من خلالها مباريات الكرة الرياشية وتتميز بانها يوجد بها استوديو تحليل يقوم علي اعدادة كبار من محللي النقاط الهامة التي تحتوي عليها المباراة، من اهم خصائصها بانة يستطيع الجميع تنزيل التردد دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا علي شاشات التلفاز الخاص، تبث من خلال جودة عالية وصورة واضحة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة بي ان سبورت عبر النايل سات

معامل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

معدل الترميز بقناة بي ان سبورت: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بقناة بي ان سبورت: 12765.

الآن… تردد قناة بي ان سبورت الجديد عبر القمر الصناعي سهيل سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة عبر سهيل سات: أفقي.

التردد الخاص بالقناة: 10810.

معامل تصويب خطأ القناة: 4/3.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل استقطاب قناة بي ان سبورت: أفقي.

خطوات تنزيل قناة بي ان سبورت الرياضية