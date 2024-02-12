قائمة بأسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم ” سعر السكر اليوم واسعار الخضار اليوم وباقي السلع “هتخزني من كله لرمضان اطمني”

يتابع المواطنون والمواطنات الآن أسعار السلع الغذائية حيث اسعار الخضروات اليوم وسعر السكر اليوم وباقي السلع الأخرى، ويشغل بال المواطنون الآن معرفة الأسعار خصوصًا أننا على مقربة من شهر رمضان المبارك والذي يستعد له المواطنون بشراء الكثير من السلع، ونبشركم اليوم بانخفاض سعر الزيت ونوافيكم بسعر السكر وباقي السلع عبر “البديل” فتابعونا.

سعر السلع الغذائية الأساسية اليوم

حسب ما وضحته بوابة الأسعار المحلية اليوم بشأن السلع الغذائية، فإن أسعار السكر اليوم مرتفعة عن سعرها أمس، بينما هناك تراجع في سعر الزيت، وتأتي السلع اليوم والتي على رأسها الزيت والسكر على النحو التالي:

سعر الأرز المعبأ بسعر 35.31 جنيه مصري للكيلو الواحد.

الكيلو من الفول المعبأ بسعر 57.85 جنيه مصري.

كيلو الدقيق بسعر 30.64 جنيه مصري.

الكيلو من الزيت سجل اليوم كمتوسط سعر 96.08 جنيه مصري “زيت عباد الشمس”.

سعر السكر اليوم سجل الكيلو منه مبلغ 45.81 جنيه مصري.

كيلو المكرونة سجل اليوم 31.19 جنيه مصري.

البيض البلدي اليوم جاء بسعر 5.94 جنيه مصري للبيضة الواحدة.

اسعار الخضروات اليوم

وفي سياق متصل نوضح لكم سعر الخضار اليوم، حيث سجلت الأسعار ما يلي:

الطماطم الكيلو منها بسعر 9.95 جنيه مصري.

الكيلو من البطاطس بسعر 15.42 جنيه مصري.

كيلو الليمون اليوم بسعر 23.9 جنيه مصري.

البامية جاء الكيلو منها اليوم بسعر 41.02 جنيه مصري.

كيلو الملوخية اليوم سجل 16.5 جنيه مصري.

متوسط سعر اللفت اليوم بسعر 6.28 جنيه مصري.

الكيلو من الكوسة اليوم بسعر 17.21 جنيه مصري.

الكرنبة الواحدة بسعر 23.92 جنيه مصري.

وهذا متوسط السعر، حيث تكون في بعض المناطق أقل من هذا السعر، بينما مناطق أخرى أعلى من هذا السعر.