HERE.. رابط التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام 2024 عبر بوابة الديوان الوطني bac.onec.dz

أتاحت وزارة التربية الوطنية التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام 2024 عن طريق بوابة الديوان الوطني، وذلك بدءاً من أول شهر فبراير وعلى أن يستمر فتح باب التسجيل 15 يوماً، كما شددت الوزارة على التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل انطلاق الامتحانات النهائية، وذلك حرصاً على مستقبل المرشحين وحفظاً لحقوقهم.

التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام 2024

صرحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية الوطنية موعد فتح باب التسجيل في امتحان البكالوريا والبيام 2024 خلال الفترة الماضية، والذي تم فتحه من يوم 1 فبراير 2024 وباقي 3 أيام على موعد إغلاقه، من ناحية أخرى أكدت الوزارة أنه لا يتم التسجيل إلا عن طريق منصة فضاء الأولياء الأرضية، أو من عبر البوابة الرقمية التابعة للديوان الوطني، لذلك ينبغي على المرشحين القيام بمراجعة بياناتهم وتصحيح الأخطاء وتأكيد التسجيل بدء الاختبارات.

طريقة التسجيل في فضاء الأساتذة 2024

ليس من الصعب التسجيل في دورة فضاء الأساتذة عبر الإنترنت، فمن خلال اتباع التالي ستتمكن من التسجيل:

تسجيل الدخول عبر رابط فضاء الأساتذة الخاص بالوزارة.

انشاء حساب جديد عن طريق تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة.

تحديد المديرية التعليمية، ومن ثم اختيار اسم المؤسسة التي تعمل بها.

تحديد المرحلة التعليمية.

إدخال اسم المدرسة، ثم تعيين الرتبة التعليمية الخاصة بك.

كتابة الرقم الوظيفي.

تسجيل اللقب الخاص بك.

تدوين البريد الإلكتروني وكلمة المرور الجديدة.

مراجعة البيانات المدخلة ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول.

خطوات مراجعة بيانات المرشحين لامتحان البكالوريا 2024

من أجل تأكيد التسجيل في امتحانات البكالوريا والبيام لابد من كل متقدم الإطلاع على بياناته وتصحيح الأخطاء قبل تأكيد عملية التسجيل، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: