سعر المكسرات بقت نار …  ما هي أسعار ياميش رمضان الجديدة 2024

لم يتبقي سواء ايام قليلة على بداية شهر رمضان المبارك 2024، ويتم الاستعداد له من خلال تجهيز بعض من الاكلات وبعض من السلع ومنها الياميش ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي أسعار ياميش رمضان الجديدة 2024.

ما هي أسعار ياميش رمضان الجديدة 2024

تتغير اسعار الياميس من نوع لآخر، وجاءت الأسعار كما يلي:

حيث وصل سعر كيلو التمر العادي بمبلغ 40 جنيه، ويباع النوع الفاخر 160 جنيه.

سعر كيلو الخوخ المجفف يتراوح ما بين 50 إلى 130 جنيه.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف بين 60 إلى 150 جنيه.

سعر الزبيب من 80 إلى 250 جنيه مصر.

كما وصل سعر القراصيا 40 حتى 120 جنيه.

سعر لفة المشمشية 200 جرام والتي وصلت بسعر150 جنيه.

لفة قمر الدين من 30 إلى 90 جنيه.

ما هي سعر مكسرات رمضان

يقبل الكثير على شراء المكسرات كنوع من الاحتفال في هذا الشهر الفضيل والتي جاءت كما يلي:

وصل سعر كيلو الفستق ما بين 400 إلى 600 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البندق ما بين 200 إلى 400 جنيه.

سعر الكاجو وصل من 400 إلى 700 جنيه.

سعر اللوز من 250 إلى 500 جنيه.

كيلو عين الجمل من 200 إلى 400 جنيه.

ما هي اسعار مشروبات رمضان

يمكمننا ان نتعرف على اسعار المشروبات ومنها: