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هتصرف الزيادة … كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024
تم التصريح من قبل وزارة القوى العاملة عن انه سيتم التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة، وانه يتم الاستعلام عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لها فقد تم التعاون مع الرئيس وبعض من الجهات الحكومية للعمل على مساعدة الاسر الفقيرة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 .
ما هي اهم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
يمكننا الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال القيام بالاتي:
- يتم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.
- ثم يتم اقيام بالدخول على زر تسجيل حساب جديد.
- يتم النقر على زر تسجيل العمالة الغير منتظمة.
- كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص لها.
- التأكد من صحة البيانات التي تم ادخلها.
- ثم يتم النقر على تسجيل.
- اما انه في حالة الاستعلام مرة أخرى عن الطلب لابد من التأكد من التسجيل.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة
- يتم الحصول عليها من قبل الأشخاص الذين لا يعملون لدى أي جهة حكومية.
- كما انه يتم الحصول على المنحة من قبل الغير عاملين في الجهات خاصة.
- يحصل عليها من قبل العمال الذين يعملون أعمال حرة.
- كما انه يتم الحصول عليها من قبل العاملين في دور تحفيظ القرآن الكريم.
- أيضًا يحصل عليها جميع من يقومون بالترتيل في الكنائس كالمقدسون.
- أيضًا العمال الذين يشتغلون في الترحيل.
- كل من يملك أرض زراعية مساحتها تقل عن فدان.
- العمال الذين يعملون باليومية وليس لديهم دخل ثابت.