اعرف النور هيقطع عندك كام ساعة.. حقيقة وجود جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان بجميع المحافظات المصرية.. اعرف جدولك

زادت عمليات البحث في الفترة الماضية لمعرفة الجدول الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، حيث تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقطع الكهرباء في مواعيد محددة في كافة محافظات مصر، ويكون لكل منطقة موعد محدد تقطع فيه الكهرباء وحاليا ساعتين في كل منطقة، والهدف من تخفيف أحمال الكهرباء هو توفير الطاقة الكهربائية في الدولة بشكل مستمر والحد من إهدارها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في شهر رمضان.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان الكريم 2024

عند حلول شهر رمضان الكريم 2024 تزداد العزائم والمناسبات في هذا الشهر الكريم ويبدأ شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024، ومع حلول هذا الشهر الكريم يتساءل الكثير من المواطنين عن الجدول الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، وحتى الآن لم تقم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو أي من الجهات الحكومية بالإعلان عن أي قرار رسمي بخصوص جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيدها في كافة محافظات مصر العربية خلال شهر رمضان، وسوف يتم حتى الآن تطبيق المواعيد الحالية ولا يوجد أي قرار رسمي بتغيير الجدول.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الحالية

تم تطبيق قرار انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في صيف 2023، وكان الانقطاع يصل إلى أربعة ساعات أو أكثر في المنطقة الواحدة، ولكن أدت هذه الخطة في الحفاظ على الكهرباء وتوفيرها وأصبح انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط، وكل منطقة لديها موعد محدد ولا يتم تغيير هذه المواعيد إلا بقرار رسمي من وزارة الكهرباء أو من الجهات المختصة وجدول مواعيد انقطاع الكهرباء الحالي كالتالي: