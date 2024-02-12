عرفت الزيادة الجديدة كام ولا لسه؟!! زيادة تموين شهر مارس 2024 للفرد بداية من عمر 6 شهور

تراودت بعض الاقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة تموين شهر مارس عام 2024 مما أثار الجدل لدى المصريين حامين البطاقة التموينية المدعمة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ويتمنى المستحقين من صرف السلع التموينية زيادة نصيب الفرد بسبب زيادة الأسعار للسلع الغذائية الخارجية تابعوا معي هذا المقال لمعرفة المزيد حول زيادة تموين شهر مارس 2024.

زيادة تموين شهر مارس 2024

لم يتم الاعلان رسميا عن زيادة تموين شهر مارس لعام 2024 الى الان واليكم من خلال النقاط التالية قائمة ببعض السلع الأساسية التي سوف يتم صرفها للمستفيدين من الدعم التمويني لشهر مارس:

سعر الكيلو جرام من السكر 12 جنيه و60 قرش.

سعر زجاجة الزيت ال 800 مللي 30 جنيه.

سعر علبة مرقة الدجاج 6 جنيه.

سعر كيس المكرونة ال 800 جرام 14 جنيه.

سعر كيس المكرونة ال 400 جرام 7 جنيه .

سعر ال 500 جرام من العدس المجروش 21 جنيه.

سعر ال 500 جرام من الفول المعبأ 9 جنيه.

سعر الكيلوغرام من الدقيق المعبأ 18 جنيه.

سعر ال 800 جرام من المسلي الصناعي 36 جنيه.

سعر ال 40 جرام من الشاي الناعم 5 جنيه.

سعر ال 300 جرام من الصلصة 8 جنيه.

سعر التونة المفتتة التي تزن 140 جرام 18 جنيه.

سعر علبه المربى ال 350 جرام بجميع انواعها 16 جنيه.

سعر علبة الجبنة الـ 250 جرام 7 جنيه و50 قرش.

قيمة الزيادة الجديدة على بطاقة التموين 2024

لن يتم الإعلان رسميًا عن قيمة الزيادة الجديدة على بطاقة التموين الخاصة بشهر مارس 2024، ولكن في حين الإعلان بذلك سوف يتم إخباركم عبر جريدة البديل الأخبارية.