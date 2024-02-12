استقبلها على الجهاز بأسرع طريقة “تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024” .. متاحة على الاقمار الصناعية

تردد قناة بين سبورت الرياضية تعتبر واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي تأسست في عام 2015 ونجحت في ترسيخ نفسها كمنصة رائدة في مجال الإعلام الرياضي، تتمركز مقراتها الرئيسية في مدينة الدوحة بدولة قطر، تتميز قنوات بي إن سبورت بعرض مباريات العديد من البطولات والدوريات الرياضية الشهيرة مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني، بالإضافة إلى البطولات الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها وجهة مهمة لعشاق كرة القدم.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

حيث تقدم تغطية حصرية وشاملة لأبرز البطولات العالمية في مختلف المجالات الرياضية، سواء كانت دولية أو محلية، بالإضافة إلى ذلك، تتميز بي إن سبورت بوجود باقة متنوعة من النجوم السابقين والمحللين المعروفين في الوطن العربي، مما يجعل تحليلاتها للمباريات أكثر توجيها وتفصيلا.

تردد قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت الجديد علي سهيل سات

· تردد القناة: 11585.

· استقطاب: عمودي.

· معدل الترميز: 27500.

· معامل التصحيح: 2/3.

كيفية ضبط تردد قناة بين سبورت على جهازك

يمكنك ضبط قناة بي إن سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة للاستمتاع بأفضل المباريات، حيث يتم تحديث الترددات بانتظام لضمان جودة عالية في البث.