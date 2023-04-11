انزل اشتري فورا.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2023/4/11 في جميع المصانع بالمشال

سجلت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 ارتفاعا طفيفا ، وذلك حسب ما ذكرته بوابة الأسعار المصرية المحلية التابعة للحكومة المصرية ، وسجل سعر طن حديد عز اليوم متوسط 39 ألف جنيه وشهدت محافظتي الأسكندرية والدقهلية أعلي سعر لطن الحديد اليوم حيث وصل سعر الطن إلى 42 ألف جنيه ،بينما سجلت أسعار الأسمنت متوسط سعر 2000 جنيه مع إختلاف الأسعار للأنواع المختلفة وكذلك اختلافها حسب نوع المصنع وتتفاوت الأسعار في المحافظات المصرية المختلفة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفعاً طفيفاً عن يوم أمس الاثنين وذلك كما ذكرته الحكومة المصرية في بيانها الأخير عن أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت ، ويهتم الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم حسب رغبتهم في بناء بيوت جديدة أو التجديد في العقارات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار تختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر.

أسعار الحديد اليوم

يهتم الكثير من التجار والمواطنين الراغبين في بناء عقارات وكذلك شركات العقارات المختلفة بمعرفة اسعار الحديد والاسمنت اليوم ، وتختلف الأسعار حسب أنواع الحديد المختلفة وكذلك اختلاف نوع المصنع وتتفاوت الأسعار من محافظة لأخرى وإليكم جميع أسعار الحديد اليوم في المصانع المختلفة.

سعر طن حديد عز 39581 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 38655 جنيه للطن.

سجل حديد الداخلية سعر 39476 جنيه.

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه للطن.

و وصل حديد الكومي 38000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار طن الحديد في مصنع المراكبى 38500 جنيه للطن.

بينما سجل العشري 38900 جنيه للطن الواحد، ووصل سعر حديد المعادي 39300 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد الاستثماري وصل ما بين 37355 و 36070 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فشهدت ارتفاعاً طفيفا عن يوم أمس وتختلف الاسعار حسب نوع الأسمنت والمصانع المنتجة وإليكم قائمة أسعار الأسمنت المختلفة اليوم في مصر :