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استعلم حالًا … الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024
تم الاعلان من وزارة التضامن الاجتماعي عن كافة المميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، حيث انه يمكننا الاستعلام بشكل إلكتروني بالرقم القومي وانه يعتبر من ضمن الخدمات المقدمة لكل من ذوي الهمم ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن انه يمكننا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والذي يتم بشكل الكتروني من خلال التالي:
- الدخول على رابط بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.
- النقر علي زر اختيار استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة.
- الضغط علي اختيار استعلام طلبات.
- ثم يتم القيام بكتابة الرقم القومي الخاص به.
- يقوم الفرد بالنقر علي اختيار بحث.
- سوف يظهر أمام المستخدم نتيجة إجراء الاستعلام.
ما هي اهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة
يعمل كارت الخدمات المتكاملة علي تقديم عدد من المميزات والذي يستخرج بمدة تتراوح من 35 يوم وحتي ال40 يوم، ومن من هذه المميزات هي:
- يمكننا من الحصول علي معاشيين معا في نفس الوقت.
- كما انه يعمل على تسهيل الحصول علي تخفيضات بالمواصلات العامة في الدولة.
- يمنح الفرد الحصول علي تعيينات بنسبة ال5% في الشركات.
- التعليم بنظام الدمج سواء في المدارس أو الجامعات.
- الحصول على إعفاء من الضرائب الجمركية علي أي سيارة مشتراه.
- إعفاء الشخص من الضرائب.
- يمنح سكن حكومي لحامل البطاقة.
- إعفاء جمركي للفرد علي أي من الأجهزة التعويضية.
- كما انه يسمح بتوفير الكشف بالمجان في أي من المستشفيات الحكومية.
- يسمح بتوفير خدمة دفع المصاريف المدرسية.