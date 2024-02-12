استعلم حالًا … الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تم الاعلان من وزارة التضامن الاجتماعي عن كافة المميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، حيث انه يمكننا الاستعلام بشكل إلكتروني بالرقم القومي وانه يعتبر من ضمن الخدمات المقدمة لكل من ذوي الهمم ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن انه يمكننا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والذي يتم بشكل الكتروني من خلال التالي:

الدخول على رابط بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

النقر علي زر اختيار استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة.

الضغط علي اختيار استعلام طلبات.

ثم يتم القيام بكتابة الرقم القومي الخاص به.

يقوم الفرد بالنقر علي اختيار بحث.

سوف يظهر أمام المستخدم نتيجة إجراء الاستعلام.

ما هي اهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يعمل كارت الخدمات المتكاملة علي تقديم عدد من المميزات والذي يستخرج بمدة تتراوح من 35 يوم وحتي ال40 يوم، ومن من هذه المميزات هي: