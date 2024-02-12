“محدش هيشتري بن تاني”.. الغرف التجارية ترصد انتشار بن مغشوش في الأسواق المصرية.. خراب بيوت مستعجل

هناك الكثير من المصريين يفضلون تناول القهوة في الصباح، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظ العديد من المواطنين تغير مذاق القهوة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البن 4 مرات في جميع الأسواق المصرية، وأدى ذلك إلى انزعاج محبي القهوة؛ لأنهم لا يعانون من ارتفاع الأسعار فقط بل من تغير طعم القهوة أيضا، وانتشرت أقاويل على الإنترنت بوجود بن مغشوش، وعندما قامت الغرف التجارية بالكشف وجدوا أن القليل من التجار قاموا بإضافة بعض المكونات كالقمح والفاصوليا ونواة البلح والبازلاء وبيكربونات الصوديوم إلى البن.

أسباب انتشار البن المغشوش في الأسواق المصرية

يرى أصحاب المطاحن أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر البن، حيث ارتفع بحوالي 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ووصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 600 جنيه مصري، وارتفع السعر بشكل مبالغ فيه وذلك لعدم وجود رقابة على الأسواق والأسعار، وقال رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية حسن فوزي أنه يوجد عدد قليل من التجار يقومون بغش البن من أجل التربح بطرق غير مشروعة.

عقوبة من يقوم بغش البن

وضح حسن فوزي أنه يوجد عقوبات قد تصل إلى الحبس في حالة اكتشاف غش أي تاجر للبن، ووضح أن سعر البن السادة يتراوح من 440 إلى 480 جنيه مصري للكيلو، وسعر البن المحوج يتراوح من 540 إلى 600 جنيه مصري للكيلو.

طرق معرفة البن المغشوشة

قام أصحاب المقاهي بعرض الطرق التي تستطيع من خلالها معرفة البن المغشوش وتفريقه عن البن الأصلي والطرق كما يلي: