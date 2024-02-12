رواتب اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq كل المحافظات الدفعة السابعة

أصبح البحث بكثره عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حديث الجميع خاصة بعد أن اقترب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإضافة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على هذه المنحة التي وفرتها الوزارة، إضافة إلى إمكانية القيام بإستخراج الكشوفات المعنية بالرعاية،كل هذا نتعرف عليه بالتفصيل في تلك السطور.

خطوات التقديم على برنامج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يوجد عدة مستندات من أجل التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وهي تكون على النحو الآتي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية.

إرفاق شهادات الميلاد أو وثيقة تُثبت عدد أفراد الأسرة.

صورة من بطاقة التموين العراقية للشخص المتقدم.

إرفاق صورة من السجل المدني للشخص المتقدم.

بجميع الوثائق المعنية بالقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية

من أهم المستندات التي يجب إحضارها للتقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة رابط منصة مظلتي والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:

إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية لرب الأسرة. تقديم ما يُثبت إعاقة المتقدم وفقًا رقم 38 لعام 2013. وبالنسبة للأرامل فإنه يجب تقديم شهادة وفاة للزوج مع صورة من قيد تابع للسجل المدني.

كيفية استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لقد شملت الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية نحو 2 مليون و150 ألف أسرة متقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، حتى أن ذلك جاء تزامنًا مع بداية شهر يناير ليحصل على الدعم كافة المتقدمين، مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت حريصة على إطلاق هذه الوجبة في بداية هذا الشهر، وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الوجبة السابعة من رابط منصة مظلتي spa.gov.iq وفقًا لبعض الخطوات فيما يلي: