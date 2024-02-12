هتلاقي اسمك فيهم “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” .. عموم محافظات العراق

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث توفر الحكومة العراقية الرعاية الاجتماعية بشكل شهري لأكثر من ربع مليون مواطن عراقي من محدودي الدخل وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الأخيرة ، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة العراقية عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لشهر فبراير 2024 وذلك عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي من هنا. ثم قم بالضغط على “خدمات الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وكود التحقق. ثم قم بالضغط على “بحث”. تظهر جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية؟

بعد الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة العمل العراقية للحصول الرعاية الاجتماعية التي يتم صرفها للفئات المستحقة من الأرامل والمطلقات وكبار السن ، ويتم توفير رعاية مالية وصحية وطبية للكثير من أصحاب الأمراض المزمنة وإليكم الشروط المطلوبة.