نزلت اسماء جديدة بمناسبة رمضان “جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة شهر فبراير 2024”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأسماء الجدد المقبولين للحصول على معاش تكافل وكرامة في ظل تطبيق زيادة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة الماضية ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الاخيرة وغلاء الاسعار.

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة

يمكن لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على معاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن الاسماء الجدد المقبولة للحصول عل معاش تكافل وكرامة من خلال الصفحة الرسمية لاستعلامات وشكاوي تكافل وكرامة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة من هنا.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن.

ثم قم بالضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة الحصول على معاش تكافل وكرامة أو الرفض.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادات جديدة على معاشات تكافل وكرامة ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة على معاشات تكافل وكرامة كانت خلال شهر سبتمبر 2024 ويحصل المواطن على معاش شهري بقيمة 500 جنيهًا مصريًا بحد أدنى ، ويحصل اكثر من 5 مليون اسرة مصرية على معاشات تكافل وكرامة خلال الشهور الاخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن سيتم زيادة الحزمة الاجتماعية في الظروف الاقتصادية الصعبة الاخيرة.