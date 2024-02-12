عرفت انت هتقبض كام؟!! نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 بعد الزيادة لأصحاب تكافل وكرامة

نكشف اليوم عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 وذلك تزامنًا مع توقعات وترقب جميع المواطنين بزيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس والذي يعتبر بداية شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا والذي يوافق يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في تموين شهر مارس يبلغ 50 جنيًها مصريًا بدون زيادات جديدة ، ويحصل المواطن الحامل للبطاقة التموينية على سلع غذائية بأسعار مخفضة مقابل نصيبه الشهري على بطاقة التموين.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 قيمة 50 جنيهًا وذلك لأول 4 أفراد في البطاقة الواحدة بينما يحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا وكذلك باقي الأفراد ، ومن الجدير بالذكر انه يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة على بطاقة التموين في جميع منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات المصرية ، ويحصل الكثير من المواطنين على الزيت والسكر بصفة أساسية بالإضافة إلى المكرونة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير كميات كبيرة من السكر الحر على بطاقة التموين ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على 2 كيلو سكر كل شهر بسعر 27 جنيهًا.

موعد صرف تموين شهر مارس 2024

بعد معرفة نصيب الفرد على تموين شهر مارس يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر مارس وذلك يوم بداية من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 ، ويستعد جميع المسلمين في مصر لاستقبال شهر رمضان المبارك ، والتحضير له حيث يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.