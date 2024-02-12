شغال ومباشر.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم، يتزايد البحث عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم والذي سيتم من خلاله رفع نتائج الطلاب فور الاعلان عن النتيجة واعتمادها من قبل السيد الوزير، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 خلال أيام من الآن بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والمراجعة بشكل جذري في كافة الكنترولات، واليكم طريقة استخراج النتيجة بسهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

وقد بدأ البحث عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم يتزايد فور الانتهاء من الامتحانات التي عقدت خلال الفترة الماضية وانتهت في أواخر الشهر الماضي في كافة المدارس، لتبدأ على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات على قدما وساق ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم بالدرجات التفصيلية والمجموع الكلي خلال فترة وجيزة، وهناك أنباء تفيد بأن نتائج الثالث متوسط 2024 ستعلن الاسبوع القادم بشكل تدريجي في كافة المحافظات، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

حدد قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم.

قم بكتابة بيانات الطالب في المكان المخصص لذلك.

الآن حدد المحافظة القاطن بها:”النجف، الرصافة، الكرخ، ارابيل، صلاح الدين،…..”.

اضغط على كلمة “استعلام”، لتظهر لك النتائج على شكل ملفات PDF.

يجب تحميل تلك الملفات ومن ثم البحث عن النتيجة بالاسم.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

وحتى الآن لم يتم اصدار بيان بشكل رسمي يكشف عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم مما يعني أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة حتى تلك اللحظة، حيث أن هناك حرص كبير من جانب الوزارة فيما يتعلق بأن تتم عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بدقة شديدة ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.