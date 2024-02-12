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رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

Dina elmaghrabyمنذ 19 دقيقة
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الملايين من الجزائريين يبحثون الآن على رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل والتي تقدمها الحكومة الجزائرية لشعبها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من اصحاب الدخول الضعيفة وغيرهم من الفئات المستحقة للصرف والتي سنذكرها لكم بالتفاصيل من خلال السطور المتبقية من هذا المقال الخاص بمنحة البطالة الجزائرية التي تعد هي الشغل الشاغل للعديد والعديد من المواطنين.

رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

الآن نترك حضراتكم مع رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر وطريقة وخطوات التسجيل بها بأسهل وأبسط الطرق الميسرة وهي كما يلي:

  • اولا عليك الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • ادخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.
  • الآن عليك الضغط على ايقونة التسجيل في منحة البطالة
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بك وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
  • الآن عليك إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
  • قم الآن بالضغط على كلمة تسجيل.

شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة شروط وضوابط يجب ان تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على منحة البطالة والتي بدونها فمن المستحيل قبول ورق المتقدم ألا وهي :

  • يجب على المتقدم ان يكون جزائري الجنسية.
  • ان يكون المتقدم للحصول على المنحة. مقيم اقامة كاملة بالجزائر.
  • ألا يكون المتقدم يمتلك اي عقارات.
  • ألا يمتلك المتقدم للمنحة أي دخل ثابت او سجل تجاري.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن ١٩ ولا يزيد عن 40 عام.
  • ان يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات كاملة دون أي نقص.
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Dina elmaghrabyمنذ 19 دقيقة
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