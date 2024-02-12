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رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة
رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024
الملايين من الجزائريين يبحثون الآن على رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل والتي تقدمها الحكومة الجزائرية لشعبها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من اصحاب الدخول الضعيفة وغيرهم من الفئات المستحقة للصرف والتي سنذكرها لكم بالتفاصيل من خلال السطور المتبقية من هذا المقال الخاص بمنحة البطالة الجزائرية التي تعد هي الشغل الشاغل للعديد والعديد من المواطنين.
رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024
الآن نترك حضراتكم مع رابط التقديم في منحة البطالة بالجزائر وطريقة وخطوات التسجيل بها بأسهل وأبسط الطرق الميسرة وهي كما يلي:
- اولا عليك الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- ادخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.
- الآن عليك الضغط على ايقونة التسجيل في منحة البطالة
- قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بك وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- الآن عليك إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- قم الآن بالضغط على كلمة تسجيل.
شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر
وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة شروط وضوابط يجب ان تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على منحة البطالة والتي بدونها فمن المستحيل قبول ورق المتقدم ألا وهي :
- يجب على المتقدم ان يكون جزائري الجنسية.
- ان يكون المتقدم للحصول على المنحة. مقيم اقامة كاملة بالجزائر.
- ألا يكون المتقدم يمتلك اي عقارات.
- ألا يمتلك المتقدم للمنحة أي دخل ثابت او سجل تجاري.
- ألا يقل عمر المتقدم عن ١٩ ولا يزيد عن 40 عام.
- ان يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات كاملة دون أي نقص.