اتفرج وتابع كل المباريات الحصرية عبر “تردد قناة اون تايم سبورت 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية

تعمل قناة أون تايم سبورت على تقديم أفضل جودة للمشاهدين وتعمل ايضا على توفير أحدث التقنيات لنقل المباريات الرياضية المباشرة عبر شاشتها بجودة عالية وبدون قطع للإتصال ويجعلها ذلك من أشهر القنوات الرياضية على الساحة في الفترة الأخيرة وعلى مر السنوات الماضية ولذلك يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تردد قناة اون تايم سبورت عام 2024 الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

يمكن لجميع متابعي المباريات الرياضية مشاهدة احدث المباريات مباشرة بجودة عالية على تردد قناة اون تايم سبورت الموضح في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكن ايضا استقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات فقط قم بادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

يمكنك مشاهدة احدث المباريات الرياضية على قناة أون تايم سبورت 3 ولكن يتوجب عليك اولا استقبال التردد الجديد لها عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات: