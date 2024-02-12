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القائمة الرسمية لمسلسلات رمضان 2024 وأبطالها .. أبرزها مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبدأ الجميع في البحث عن القائمة الرسمية لمسلسلات رمضان 2024 من أجل اختيار ما سيتم متابعته خلال شهر رمضان وبالطبع قد أعلن بعض النجوم مجموعة من أعمالهم التي سيتم إذاعتها في شهر رمضان بعد أن تم الانتهاء من التصوير ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليهم المسلسلات التي سيتم إذاعتها في شهر رمضان لعام 2024 مع التعرف على الأبطال.
القائمة الرسمية لمسلسلات رمضان 2024
يضم شهر رمضان لعام 2024 باقة متنوعة من المسلسلات المختلفة والمتنوعة سواء مسلسلات درامية أو كوميدية وغيرهم الكثير وفيما يلي أبرز تلك المسلسلات:
- مسلسل الكبير أوي بطولة كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سماء إبراهيم، مصطفى غريب.
- مسلسل الحشاشين بطولة كلًا من كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، نيقولا معوض.
- مسلسل المداح، بطولة كلًا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان.
- مسلسل صيد العقارب، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.
- مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كلًا من حلا شيحا، خالد النبوي، إيمان السيد، محمد محمود عبد العزيز.
- مسلسل بيت الرفاعي، بطولة كلًا من أمير كرارة، أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، عمرو وهبة، ميرنا جميل، ريم مصطفى.
- مسلسل العتاولة بطولة كلًا من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب.
- مسلسل حق عرب، بطولة كلًا من أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري.
- مسلسل محارب بطولة كلًا من حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، نرمين الفقي.
- مسلسل كامل العدد 2، بطولة كلًا من دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة.
- مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة كلًا من رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، ميار الغيطي وأخرون.
- مسلسل قلع الحجر، بطولة كلًا من رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، لقاء سويدان، محمد رياض، منى عبد الغني، سالي عبد العزيز.
- مسلسل كوبرا، بطولة كلًا من محمد إمام وكزبرة وغيرهم الكثير من الفنانين.
- مسلسل أسود باهت، بطولة الفنانة سهر الصايغ.