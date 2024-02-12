هل القطاع الخاص ليه نصيب في الزيادة ولا لا “موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024” + قيمة الزيادة الجديدة
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15% من القيمة الأساسية للمعاش المستحق، يأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات التي تهدف الدولة إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024
وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أُعلِن يوم الأربعاء، بزيادة المعاشات لعام 2024، ستتمثل طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة في ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15%، ثم جمع الناتج مع القيمة الأصلية للمعاش، يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ولتوضيح ذلك نرى في الجدول التالي طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة.
في هذا التقرير، سنوضح لك كيفية حساب المعاش بعد زيادة 15% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأكثر من 11.5 مليون من مستحقي المعاشات، وفقًا للجدول التالي:
- للشريحة الأولى (1300 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (1495 جنيهًا).
- للشريحة الثانية (1500 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (1725 جنيهًا).
- للشريحة الثالثة (1600 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (1840 جنيهًا).
- للشريحة الرابعة (2000 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (2300 جنيهًا).
- للشريحة الخامسة (2300 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (2645 جنيهًا).
- للشريحة السادسة (2600 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (2990 جنيهًا).
- للشريحة السابعة (2900 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (3335 جنيهًا).
- للشريحة الثامنة (3200 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (3680 جنيهًا).
- للشريحة التاسعة (3500 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (4025 جنيهًا).
- للشريحة العاشرة (3800 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (4370 جنيهًا).
- للشريحة الحادية عشرة (4100 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (4715 جنيهًا).
- للشريحة الثانية عشرة (4400 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (5060 جنيهًا).
- للشريحة الثالثة عشرة (4700 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (5405 جنيهًا).
- للشريحة الرابعة عشرة (10080 جنيه)، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة (11592 جنيهًا).