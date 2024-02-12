هل القطاع الخاص ليه نصيب في الزيادة ولا لا “موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024” + قيمة الزيادة الجديدة

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15% من القيمة الأساسية للمعاش المستحق، يأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات التي تهدف الدولة إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أُعلِن يوم الأربعاء، بزيادة المعاشات لعام 2024، ستتمثل طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة في ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15%، ثم جمع الناتج مع القيمة الأصلية للمعاش، يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ولتوضيح ذلك نرى في الجدول التالي طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة.

في هذا التقرير، سنوضح لك كيفية حساب المعاش بعد زيادة 15% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأكثر من 11.5 مليون من مستحقي المعاشات، وفقًا للجدول التالي: