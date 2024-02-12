خلال دقائق فقط .. تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024 من موقع لاروزا وايجي بست

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية فيلم “الحريفة” هو فيلم مصري كوميدي رياضي تم عرضه لأول مرة في دور السينما المصرية في يناير 2024، بفضل قصته الشيقة وأداء النجوم المتألق، حقق فيلم “الحريفة” أكثر من مليون جنيه في الأسبوع الأول من عرضه، مما يعكس نجاحه الكبير في جذب الجماهير واستقطاب الجماهير إلى دور السينما.

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى ماجد، وهو لاعب كرة القدم الموهوب، الذي يضطر لتغيير مدرسته من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب الظروف المادية التي تواجهه. في المدرسة الحكومية، يلتقي ماجد بمجموعة من الشباب الذين ينتمون إلى خلفيات مختلفة، ويقررون تشكيل فريق كرة قدم معا، ينطلق الفريق في رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الكوميدية، ويحلمون بالفوز ببطولة كرة القدم الكبرى.

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· موقع يوتيوب.

· موقع إيجي بست.

· موقع ماي سيما.

· موقع شاهد فور يو.

تاريخ إصدار فيلم الحريفة هو 2024

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم “الحريفة 2024″، حيث من المقرر عرضه يوم 4 يناير في جميع دور السينما المصرية، وبعد ذلك، سيتم بدء عرضه في الدول العربية اعتبارا من 11 يناير.

فيلم “الحريفة” حقق إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، حيث تمت مدح القصة المميزة والأداء التمثيلي الرائع للفنانين.

الفنانون المشاركون