ياترى باقي كام يوم ؟!! تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024 + عبارات تهنئة للمسلمين
تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024 في بداية شهر فبراير 2024، ارتفعت نسبة البحث على جوجل للعبارات المتعلقة بشهر رمضان 2024 وموعده المتوقع، لقد كان الاهتمام مرتفعًا بين المواطنين الباحثين عن معلومات حول بداية شهر رمضان المبارك للعام الميلادي 2024.
تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024
نحن على بُعد أيام قليلة فقط من حلول شهر رمضان الكريم لعام 2024، يترقب العديد من المواطنين بفارغ الصبر بداية هذا الشهر المبارك الذي ينطلق في الربع الأول من العام، وفقًا للتقويم الميلادي لعام 2024، من المتوقع أن يكون غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024.
نحن على بعد أقل من شهر ونصف من بداية شهر رمضان الكريم للعام الميلادي 2024، حيث يتبقى 38 يومًا فقط على هذا الحدث المبارك، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان الكريم للعام 2024 مكونًا من 30 يومًا كاملة، وذلك بناءً على التقويم الميلادي، ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء، الموافق 10 أبريل 2024.
في شهر رمضان لعام 2024، لا توجد إجازات رسمية خاصة بالشهر الكريم، ومع ذلك يتضمن الشهر 8 إجازات أسبوعية، وفقًا للتواريخ التالية:
- يوم الجمعة – 15 مارس 2024
- يوم السبت – 16 مارس 2024
- يوم الجمعة – 22 مارس 2024
- يوم السبت – 23 إبريل 2024
- يوم الجمعة – 29 مارس 2024
- يوم السبت – 30 مارس 2024
- يوم الجمعة – 5 إبريل 2024
- يوم السبت – 6 إبريل 2024
عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024
- كل عام وأنتم أقرب لي وأقرب إلى الله أكثر وأكثر.
- رمضان كريم وسعيد على جميع الامة العربية.
- أرسل كامل التهنئة إلى أهلي وأسرتى، كل عام وانتم بخير وفي سعادة.