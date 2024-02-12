مسلسلات رمضان كلها عندك على تردد قناة أون دراما “هنــــا” .. طريقة التنزيل بكل سهولة 2024
تعتبر قناة دراما من أشهر القنوات المصرية التي تقوم بتقديم العديد من الأعمال الدرامية التي يحبها الجمهور والتي يشاهدها العديد من الناس حيث قامت إدارة قناة أون دراما بنقل التردد الخاص بها لتحسين جودة الصوت والصورة مما جعل العديد من الناس يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد للقناة حيث أعلنت قناة أون دراما مؤخرا عن التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات وعن إمكانية تنزيله بسهولة على الرسيفر وتحظى قناة أون دراما على الملايين من المشاهدات بسبب المحتوى المتنوع التي تقوم بتقديمه من الأعمال الدرامية الكلاسيكية و الرومانسية والكوميدية والاجتماعية وتعمل قناة أون دراما على تقديم محتواها بأفضل جودة وباحدث تقنيات ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد قناة اون دراما 2024 تابعوا معي.
تردد قناة أون دراما
يمكن لمتابعي قناة أون دراما وتنزيل التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بجوده افضل من الصوت والصورة ومشاهدة القناة على مدار الساعة دون توقف ودون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية حيث ان القناة تم اعدادها من قبل العديد من السينمائيين المصريين والعديد من المنتجين المصريين لذلك تنوع القناة في تقديم محتواها لترضي جميع المشاهدين ويمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على بيانات التردد الجديد لقناة أون دراما 2024:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- إسم القناة على الرسيفر: قناة اون دراما.
- تردد القناة: 10850.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة القناة: hd.