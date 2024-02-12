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بالرقم القومي اعرف قيمة زيادتك … معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد صرفه وقيمته
يهتم الكثير بالبحث عن كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة حيث انها من ضمن اهم القرارات التي تم القيام بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى توفير حياه كريمه للعديد من المواطنين ومن خلال مقالنا سنتعرف على معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد صرفه وقيمته.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
يمكننا الاستعلام بالرقم القومى تكافل وكرامه ويتم من خلال اتباع الخطوات الاتيه وهي:
- في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم الضغط على خيار الاستعلام عن معاش.
- إدخال البيانات ومنها الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية.
- قم بالضغط على بحث لعرض موعد الصرف.
- سيظهر موعد الصرف فورًا.
ما هي قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة
تم الاعلان عن حصول الاسر المسجلة في المعاش على زيادة يمكننا التعرف على قيمة الزيادة بمعاش تكافل وكرامه والذي جاء كما يلي:
- حيث أنه حالة أن كان مرتبه وصل 450 جنيها أصبح معاشه 517.5 جنيه.
- أما من كان معاشه 480 جنيها، أصبح معاشه بعد الزيادة 552 جنيها.
- فقد يحصل من كان معاشه 500 جنيها على معاش قدرة 575 جنيها.
- إذا كان مرتبه 550 جنيها أصبح معاشه بعد الزيادة 632.5 جنيها.
- في حالة إذا كان مرتبة 580 جنيها يصبح معاشه بعد الزيادة 667 جنيها.
- من كان معاشه 620 جنيها سيحصل على 713 جنيها.
- أما من كان معاشه 650 جنيها بعد الزيادة 747.5 جنيه.
- من كان مرتبه نحو 680 جنيها بعد الزيادة 782 جنيها.
- حالة إذا كان مرتبة 700 جنيها بعد الزيادة أصبح 805 جنيهات.
- من يحصل علي 740 جنيها أصبح معاشه بعد الزيادة 851 جنيها.