بالرقم القومي اعرف قيمة زيادتك … معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد صرفه وقيمته

يهتم الكثير بالبحث عن كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة حيث انها من ضمن اهم القرارات التي تم القيام بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى توفير حياه كريمه للعديد من المواطنين ومن خلال مقالنا سنتعرف على معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد صرفه وقيمته.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكننا الاستعلام بالرقم القومى تكافل وكرامه ويتم من خلال اتباع الخطوات الاتيه وهي:

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يتم الضغط على خيار الاستعلام عن معاش.

إدخال البيانات ومنها الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية.

قم بالضغط على بحث لعرض موعد الصرف.

سيظهر موعد الصرف فورًا.

ما هي قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

تم الاعلان عن حصول الاسر المسجلة في المعاش على زيادة يمكننا التعرف على قيمة الزيادة بمعاش تكافل وكرامه والذي جاء كما يلي: