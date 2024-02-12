اضبطها حالًا بكل سهولة “تردد قناة طيور الجنة 2024” .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تم تأسيسها في عام 2009 حيث تقدم مزيجًا فريدا من البرامج الترفيهية والتعليمية يمتزج الإنتاج بشكل متقن بين الأناشيد والرسوم المتحركة لينقل رسائل تربوية هامة بشكل كرتوني جذاب.

تردد قناة طيور الجنة

يتفاعل الأطفال مع المحتوى المميز الذي يركز على روح التعاون وحب الأم وصلة الأرحام وحب الأخوات تهدف القناة إلى زرع قيم إيجابية في نفوس الصغار وتشجيعهم على التفاعل مع البرامج بطريقة تثقيفية ومسلية.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد:11258

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات:

التردد:11310

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:3/2

لضبط القناة طيور الجنة

1. ابحث عن كلمة “القائمة الرئيسية” على الريموت الخاص بالريسيفر ثم اضغط عليها. 2. ستظهر أمامك قائمة تردد القنوات على الشاشة اختر خيار “البحث اليدوي”. 3. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للقناة وهي التردد ومعدل تصحيح الخطأ ونوع القناة ثم اضغط على “البحث”. 4. بعد انتظار بضع دقائق ستظهر قناة طيور الجنة بيبي الجديدة لعام 2024 على شاشتك. 5. استمتع بمشاهدة كل العروض الكرتونية واستمع إلى الأناشيد والأغاني الجديدة المميزة على القناة.

متابعة قناة طيور الجنة بيبي 2024 تعني الاستمتاع بمحتوى حصري وتعليمي للأطفال اجعل وقتهم الترفيهي مميزا ومفيدا من خلال متابعة البرامج الكرتونية المسلية والتعليمية على هذه القناة المميزة للأطفال والاستمتاع بمشاهداتها