اسمك هتلاقية “هنـــا” اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 + الشروط المطلوبة

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 من ضمن الموضوعات المنتشرة وبكثرة في هذه الفترة، حيث أن وزارة التربية والتعليم تقوم بعرض بعض الوظائف الشاغرة بها، والتي يوجد بها عجز، ومن ثم تتيح لهم رابط لتسجيل عليه وعرض المستندات والأوراق وفي حين كانت مستوفاة سيتم القبول على فور، ولمعرفة المزيد تابعونا.

اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024

يتساءل الكثير من الأفراد عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024، وماهي خطوات الاستعلام عنها داخل المنصة، ولهذا السبب سوف نقوم بذكر الطريقة خطوه بخطوه عبر النقاط التالية:

في بداية الأمر يجب على الفرد أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق.

انقر على أيقونة التسجيل، بعدها ادخل البيانات الخاصة بك من كلمة مرور واسم مستخدم.

ومن هنا ستجد تبويب الخدمات الإلكترونية، انقر عليها.

ستأتيك قائمة موضح بها الخدمات، اختر الاستعلام عن اسماء تعيينات العقود.

وإلى هنا ينبغي عليك كتابة المعلومات الخاصة بك، وهي اختيار المحافظة وكتابة الاسم.

ومن ثم النقر على زر “استعلام “، وإلى هنا ستتمكن من معرفة جميع الاسماء التعيينات الخاصة بالعقود.

شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم

يوجد بعض الشروط الخاصة بالتعيين العقود في وزارة التربية والتعليم، يجب أن تكون على دراية بها للتمكن من التسجيل في هذه الخدمة، في حين تم التطابق ومعرفتها تابع التالي: