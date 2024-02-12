لولو جوعانة “تردد قناة وناسة للأطفال 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية

يبحث الجميع من الاسر المصرية والعربية في الفترة الاخيرة عن تردد قناة وناسة للأطفال ، حيث تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات الأكثر شهر في الوطن العربي في الفترة الأخيرة ، حيث تقوم قناة وناسة للأطفال بتقديم محتوى هادف للأطفال عن طريق عرض الاناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية المختلفة , وتسعى الاسر المصرية والعربية على تشغيلها بشكل مستمر لأطفالهم لما تقدمه من اناشيد مختلفة ومتنوعه على كل الجوانب منها المهاري والتعليمي والتربوي وفي السطور القادمة سنقدم لكم تردد قناة وناسة للأطفال .

تردد قناة وناسة للأطفال

سنقدم لكم تردد قناة وناسة للأطفال على مختلف الاقمار الصناعية ، القمر الصناعي نايل سات ، والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة هو:11559

معامل استقطاب القناة هو : عمودي .

معدل ترميز القناة هو : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 4/3 .

التشفير هو : مجانية .

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة هو :11270

معامل استقطاب القناة هو : عمودي .

معدل ترميز القناة هو :27500 .

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 6/5

أشهر الأناشيد على قناة وناسة للأطفال

1-أغنية لولو وماما .

2-أغنية مين اللي سرق الجزمة .

4-أغنية دي دي ميدو .

5-اغنية ميدو بيجاكر لولو.

6-أغنية ماما ماما .

7-أغنية لا تفتح الباب .

8-أغنية جوعانه .

9-أغنية وصل وصل .

10-أغنية حاضر بابا .