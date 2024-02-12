مبروك يا عريس “شروط  حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” أبرزها مقدم 15 ألف جنية

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري خلال الأيام الأخيرة الماضية عن بداية حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة كما تم الإعلان عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة ، ويجب على جميع المتقدمين تحقيق جميع الشروط المطلوبة لقبول الحصول على وحدة سكنية مميزة بأسعار مخفضة بمساحات متنوعة وأقساط دفع مميزة تصل إلى 5 آلاف جنيه شهريًا ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع الشروط المطلوبة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر بعد الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي :

أولًا يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب أن يكون المواطن من سكان المحافظة أو العاملين بها.

يحصل المواطن على وحدة سكنية واحدة فقط.

إذا حصلت الزوجة على وحدة سكنية لا يحق للزوج التقديم للحصول على وحدة سكنية أخرى.

يجب دفع مقدم الحجز والذي يتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيهًا.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

بعد التعرف على على شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والتي حددتها الوزارة عبر موقعها الرسمي يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي خلال الفترة القادمة وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، ويجب متابعة إعلانات وزارة الاسكان عبر موقعها الرسمي بصورة مستمرة.