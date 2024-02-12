pdf كشوف وجبة شباط.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي في كل العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، مازال الكل يتسائل ويبحث عن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها حتى الآن، وسط أمنيات بأن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتتمكن الأسر الفقيرة من شراء كافة مستلزمات الشهر، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المقرر أن يتم استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي قريبا بعد أن يتم الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من قبل الالاف المواطنين للاستفادة من الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية للفقراء والمحتاجين، ويتم تحديد قيمة الدعم المالي وفقا لعدد أفراد الأسرة، وحتى الآن لم تقوم وزارة العمل العراقية بتحديد موعد للصرف مما أثار غصب المواطنين، واليكم خطوات تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

تسجيل الدخول الى منصة مظلتي .

. الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم باختيار الوجبة السابعة.

قم بادخال كافة المعلومات المطلوبة والخاصة بمقدم الطلب مثل رقم الهوية الوطنية واسم المحافظة وغيرها.

الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم بتحميل الكشوف على جهازك في أقل من دقيقة.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 أخر وجبة قريبا بعد الانتهاء من تحضير الموارد المالية اللازمة للصرف، وعلى جانب أخر فقد أعلن احمد الاسدي وزير العمل العراقي عن البدء في صرف راتب الاعانة الاجتماعية لشهر فبراير/شباط 2024، لحوالي مليونين و150 ألف اسرة عراقية على أن يتم العمل على صرفه بشكل تدريجي على مدار الشهر الجاري.