“رابط التسجيل هنا” .. اعرف أهم الخطوات للتسجيل في الإحصاء العام للسكان في المغرب 2024

أعلنت المملكة المغربية عن انطلاق التقديم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان، حيث تهدف الحكومة إلى اختيار 55 ألف مشارك لتنفيذ استبانة تعداد السكان والسكنى، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى حياتهم في المملكة، كما تعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة في فهم وتحليل الديناميات السكانية، بهدف توجيه السياسات بشكل أفضل لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع.

تستعد المملكة المغربية لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، وهذا سيكون السابع في تاريخ المغرب الحديث بعد استقلاله، وسيشهد هذا الإحصاء استخدام تقنيات إلكترونية متطورة على لوحات إلكترونية لجمع البيانات، وسيتم توزيع الكوادر البشرية والموارد المادية بشكل فعّال داخل مناطق الإشراف، مع تركيز على مناطق المراقبة والإحصاء، كما ستتم مهمة تدريب المراقبين على مستوى منطقة الإحصاء لضمان أداءهم بكفاءة عالية.

رابط التسجيل في الإحصاء

تحدد منصة التسجيل في عملية الإحصاء العام للسكان والسكن في المغرب 2024 على يد المندوبية السامية للتخطيط، وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 27 فبراير 2024، للراغبين في المشاركة في هذا الإحصاء، يمكنهم اتباع الخطوات التالية: