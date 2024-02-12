ادفعها بنصف الثمن فقط “الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2024 شهر فبراير” .. عبر الرابط الرسمي

هناك عدد كبير من الأشخاص يظلوا يبحثون عن الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن فاتوره الكهرباء شمال الدلتا، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن لهم أن يتم التعرف على هذه الفاتورة بكل سهولة بشكل الكتروني عن طريق الموقع الرسمي الذي يتعلق بشركة الكهرباء المتوفر من جانبها، وذلك تيسيرا على جميع المواطنين فقد تم توفير هذا رابط المخصص للاستعلام من جانب شركة الكهرباء تيسيرا على الأشخاص الوقت والجهد بدلا من أن يقوموا بالذهاب للمقر الرسمي الخاص بالوزارة، ليتعرفوا على تلك القيمة الخاصة بفاتورة الكهرباء، فمن خلال هذا الرابط يمكنهم من المنزل أن يتعرفوا عليها كذلك أنهم يمكنهم أن يقوموا بسداد تلك الفاتورة إلكترونيا أيضا من خلال الموقع الخاص بها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

من الممكن الآن بكل سهولة ويسر ان يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة الخاصه بالكهرباء شمال الدلتا بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء وذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة شمال الدلتا من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية انتقاء اسم المحافظة

الخطوة الثالثة انتقاء اسم هندسة الكهرباء

الخطوه الرابعه اختيار المنطقة التي تكون تابع لها

الخطوة الخامسة تدوين رقم الحساب الذي يتعلق بك

الخطوة الثالثة الضغط على زر استعلام عن فواتير.

دفع فاتورة الكهرباء

أصبح الآن من الممكن أن يتم سداد فاتوره الكهرباء بمنتهى السهوله ويسر من خلال السير على الخطوات المقبلة: