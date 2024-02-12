خطوات الاستعلام عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير “هنــــا” بعد الزيادة الجديدة

بشكل دائم نجد أن هناك مواطنين في مصر لا يملون من التساؤل عن الجدول المتعلق بصرف معاشات تكافل وكرامة، فكما نعلم أن وزارة التضامن الاجتماعي توضح موعد الصرف الخاص بهذه المعاشات، وفيما يلي في هذا المقال سنقوم بالتعرف معا على ذلك الموعد، كذلك سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك المعاشات جانب شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة

في الواقع أنه يمكن بمنتهى السهولة أن يستعلم جميع الأشخاص عن تلك المعاشات الخاصة تكافل وكرامة بواسطة السير على جملة من النقاط الموضحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي وهي كما يلي:

الخطوة الأولى الذهاب الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية كتابة رقم البطاقة الشخصية بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة النقر على أيقونة عرض النتيجة.

شروط دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة التي يلزم أن تكون متواجدة في جميع الأفراد التي تكون مستفيدة من البرنامج الذي يدعى ببرنامج تكافل وكرامة، ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي:

لابد أن تكون جنسية المواطن مصرية.

كذلك أنه لابد أن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة في مصر.

هذا بجانب أنه ينبغي أن يكون الفرد ليس لديه دخل شهري ثابت.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

في الحقيقة أن وزارة تتضمن الاجتماعي أوضحت أن معاش تكافل وكرامة يصرف في اليوم الخامس عشر من فبراير 2024.