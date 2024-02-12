الحقيقة ظهرت خلاص “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 بامر رئاسي” .. أعرف وابسط ياعم

بفخر وتفان أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد بدء صرف معاشات شهر فبراير 2024 بشكل رسمي يتوقع أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ستمتد فترة الصرف لمدة 6 أيام متتالية تعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة هامة نحو تلبية احتياجات وتوفير الدعم لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

تأتي التنويهات وفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حيث يعلن بشكل رسمي أنه لن يتم تحديد أي زيادات في معاشات شهر فبراير 2024 ينص القانون على أن الزيادات السنوية في المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام ما لم يتم إصدار قرار جديد يحدد غير ذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات يحدد معدل الزيادة بنسبة 15% ولكن في هذا السياق يشير القانون إلى عدم وجود زيادات في معاشات شهر فبراير المقبل 2024 تأتي هذه الإعلانات لتوفير الشفافية والتوضيح للمستفيدين مما يسهم في توجيه توقعاتهم بشكل دقيق حول مستقبل معاشاتهم.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة

ستبدأ في صرف معاشات شهر فبراير 2024 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 يشكل هذا اليوم بداية لصرف أول أقساط معاشات الشهر الثاني من العام الجديد 2024 تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بتقديم الدعم والرعاية للمستفيدين حيث يتوقع أن يستفيد من هذه المعاشات العديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الدعم في تحسين ظروف حياتهم