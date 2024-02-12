الخير هيملى بيوت المصريين من تاني.. معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الفيوم وما هي السلع الغذائية المتوفرة في المعرض.. هتشتري كل اللي نفسك فيه

ينتظر جميع المواطنين في محافظة الفيوم في مصر الإعلان عن أماكن معارض أهلا رمضان لعام 2024، حيث قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في افتتاح أول فرع لمعرض أهلا رمضان 2024 في مدينة الفيوم بتخفيضات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية ومنها؛ ياميش رمضان والزيت والسكر، والكثير من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم

بخصوص مواعيد معارض أهلا رمضان، قام سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم بالإعلان عن أنه قد تم بالفعل افتتاح أول معرض أهلا رمضان 2024 بجوار نادي المعلمين في شارع أحمد شوقي في مدينة الفيوم، وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية قد تصل إلى التخفيضات إلى 30%، حيث تسعى الحكومة في تخفيف العبء على المواطنين.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

بخصوص أسعار معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الفيوم شهدت الأسعار تخفيضات كبيرة تصل نسبة التخفيضات ما بين حوالي 15% وحتى 30%، ويحتوي المعرض على مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ياميش رمضان، واللحوم والدواجن، والزيت، والزبدة، بالإضافة إلى السكر والسمنة والدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والبقوليات والمخللات وغيرها من المواد الغذائية، وتأتي بعض الأسعار الغذائية كما يلي: