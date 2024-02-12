“قدم الآن” .. “وزارة السكن” توضح أهم الشروط للتسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

يعتبر برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 إحدى المبادرات الحكومية البارزة والداعمة للمواطنين، حيث أُطلقت هذه المبادرة برعاية وزارة السكن والعمران الجزائرية، ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة لشرائح المجتمع ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما تعتبر سكنات عدل 3 مبادرة استجابية لاحتياجات المواطنين في مجال الإسكان، حيث تسعى الحكومة الجزائرية من خلالها إلى توفير فرص الإسكان للفئات الاقتصادية المتوسطة والمنخفضة، ويُظهر هذا البرنامج التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية مستدامة وميسرة.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

للمشاركة في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، يجب على المتقدمين توافر مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة السكن والعمران الجزائرية.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم في نطاق يتراوح بين 24,000 إلى 108,000 دينار جزائري.

يتعين على المتقدم أن يكون متزوجًا.

عدم امتلاك أي عقار سكني.

عدم الاستفادة من أي برنامج دعم سكني حكومي آخر.

التزام المتقدم بتسديد القسط الأول الذي يعادل 25% من إجمالي قيمة مبلغ السكن.

ألا يتجاوز عمر المستفيد 70 عامًا.

تسديد الأقساط الشهرية في مدة لا تتجاوز 25 عامًا.

الاستفادة من سكنات عدل تكون للزوج أو الزوجة.

ضرورة تعهد المستفيد بعدم بيع الوحدة نهائيًا، حيث تكون الوحدة غير قابلة للبيع.

كيفية التسجيل في سكنات عدل

يمكنك القيام بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بسهولة من خلال الخطوات التالية.