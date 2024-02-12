” اضبط الآن” التردد الجديد لقناة MBC العراق على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تعتبر قناة MBC العراق من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها بكثرة في الآونة الأخيرة من قبل كافة المواطنين بالوطن العربي بالتحديد بعد أن تم غلق القناة في الآونة الأخيرة وقد قامت إدارة القناة بتحديث التردد بهدف نيل إعجاب كافة المتابعين وقد تميزت القناة بالكثير من المزايا أهمها عرض المحتوى بدقة وجودة عالية مع صوت نقي دون أي تشويش ويمكنكم من خلال تلك القناة متابعة مختلف المسلسلات سواء الكورية أو التركية المدبلجة إلى اللغو العربية وفيما يلي تردد قناة MBC العراق.

التردد الجديد لقناة MBC العراق

تعتبر قناة ام بي سي العراق واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى متنوع وقد تم اطلاق القناة للمرة الأولى عام 1991 في إنجلترا وقد تم نقلها إلى دبي وفي الفترة الأخيرة قد تم غلق القناة وأعلنت إدارة القناة عن تحديث التردد بهدف نيل إعجاب المتابعين وفيما يلي تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية:

تردد قناة MBC العراق نايل سات

يمكنكم ضبط قناة ام بي سي العراق نايل سات من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد، 12226.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

تردد قناة MBC العراق عرب سات

يمكنكم أيضًا ضبط قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد، 11862.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 6\5.

مميزات قناة إم بي سي العراق

تضم قناة إم بي سي العرق مجموعة م المميزات التي من بينها كلًا من التالي: