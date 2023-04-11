تزايد الاهتمام بالبحث عن موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023-1444 ، وذلك لتحديد موعد العيد بناءً على رصد هلال شهر شوال لنفس العام، يعلن غرة شوال كأول يوم لعيد الفطر المبارك، فتستعد الناس بكثرة لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني والمعايدات، ويشعرون بالسرور والفرح ويزورون أقاربهم لتقوية رابطة الأسرة.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023-1444

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في حلوان إلى أن عيد الفطر المبارك يبدأ في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م، وتشير حسابات معمل أبحاث الشمس داخل المعهد إلى أن حدوث اقتران الشمس والقمر سيحدث في يوم الخميس 29 رمضان في عام 1444هـ، والذي يصادف 20 أبريل من نفس العام، يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة يستمر ظهوره لمدة 27 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي كلّ محافظات جمهورية مصر العربية يستغرق بقاؤه في السماء فترات تتراوح بين 24 و29 دقيقة.

في الدول العربية الأخرى، يتأخر ظهور هلال عيد الفطر الجديد بعد غروب الشمس لفترة قد تصل إلى 35 دقيقة، وبذلك ستكون غرة شهر شوال لعام 1444 هـ. وبالتالي، سيكون يوم الجمعة الموافق لـ21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر وصلاة العيد

يتوقع أن يحدث الاقتران في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وأن يكون أول أيام العيد في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، حيث ستكون صلاة العيد في مساجد مصر والساحات الكبيرة على الساعة 5:47 صباحًا.

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في مصر يوم 21 أبريل 2023، وستتم إجازة عيدي تحرير سيناء وشم النسيم في مواعيدهما المقررة وهي 25 أبريل و17 أبريل 2023.

عندما يحين عيد الفطر في مصر، يُمنح جميع موظفي القطاع العام والخاص والبنوك والمدارس أسبوعًا كاملًا من الإجازة، وتُدفَع أجور الإجازة في المؤسسات الحكومية.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023-1444 وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك.